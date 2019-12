600 kinderen en nog eens evenveel volwassen begeleiders vieren de tiende verjaardag van de Vlaamse Kinderliga in Hasselt. “In Plopsa Indoor zijn ze te gast om samen te vieren”, zegt voorzitter Myrianne Cabarteux.

“Toen we er 10 jaar geleden mee begonnen, hadden we hier alleen kunnen van dromen,” vertelt Cabarteux. We proberen langdurig zieke kinderen en de gezinnen waarin ze leven op te monteren door bezoekjes ...