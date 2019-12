Wereldbekermanche slalom in Val d’Isère wordt geannuleerd door de wind en vervangt zondag reuzenslalom

De Wereldbekermanche slalom in het Franse Val d’Isère werd zaterdag afgelast door de hevige wind in het skistation in de Alpen. Dat bevestigde de organisatie. De race wordt verplaatst naar zondag, waar de slalom de reuzenslalom zal vervangen. Er zullen met Armand Marchant en Sam Maes twee landgenoten deelnemen.

De organisatie kiest ervoor de slalom zondag te laten afwerken in plaats van de reuzenslalom, omdat de piste van die laatste discipline langer is en moeilijk voor te bereiden op zware weersomstandigheden. De eerste manche van de slalom vindt zondag om 9u30 plaats, de tweede om 12u30. De reuzenslalom zal verderop het seizoen ingehaald worden, in een ander skistation.

Ook vorig jaar moest de slalom in Val d’Isère al geannuleerd worden. (belga)