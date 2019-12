Sultan wou terug naar zijn land om te sterven, maar groot deel van zijn gevolg blijft in Leuven

Sultan Qaboes (79) van Oman is in het holst van de nacht vertrokken uit Leuven, waar hij werd behandeld tegen darmkanker. De terminaal zieke man heeft nog maar enkele dagen te leven, vernamen we uit goede bron. “Hij wou terug naar zijn land om thuis te sterven.” Een groot deel van zijn gevolg blijft voorlopig wel logeren in het chique hotel in het centrum dat helemaal afgehuurd was en voorlopig gesloten blijft voor het publiek.

In allerijl is sultan Qaboes bin Said Al Said in de nacht van donderdag op vrijdag vertrokken uit het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven, waar hij sinds een week verbleef. De sultan werd weggebracht in ...