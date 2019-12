In het buitenland bestaan ze al, bij ons nog niet: online supermarkten zonder ook maar één winkel, die al je (voedings)producten aan huis leveren. De Limburgse ondernemer Stijn Martens wil daar met Hopr verandering in brengen.

“Hopr is de eerste supermarkt in België zonder fysieke winkels. Jij doet je dagelijkse boodschappen online via onze website en wij leveren gratis aan huis, wanneer jij het wilt”, zo meldt Stijn Martens ...