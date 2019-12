Nederlander van Gerwen na zege op WK darts: “Ik haat hem tot op het bot”

Een Nederlands onderonsje tussen titelverdediger Michael Van Gerwen en diens landgenoot Jelle Klaasen in de tweede ronde van het WK darts leidde gisteravond tot een emotionele persconferentie. “Ik haat hem tot op het bot”, liet een geëmotioneerde winnaar Van Gerwen optekenen over zijn tegenstander. En daar heeft hij wel een heel goede reden voor.

Van Gerwen is een cultfiguur in het land van de vliegende pijltjes. Emotioneel ook zelden uit zijn lood te slaan maar dat liep gisteravond even helemaal anders. “Ik haat hem en daarom wilde ik absoluut ...