Remco Evenepoel stelt nieuwe truitje Deceuninck-Quick Step voor

Deceuninck-Quick Step heeft Remco Evenepoel de nieuwe truitjes voor 2020 laten voorstellen. De nieuwe shirts van het Belgische WorldTour-team zijn opvallend witter dan de vorige jaren. De traditionele blauwe kleur blijft ook nog steeds aanwezig. Op de borst blinken vanaf nu ook de logo’s van nieuwe sponsor Napoleon Games en - verwerkt in de kleurpatronen - die van een wolf, een verwijzing naar de bijnaam van het team, de ‘Wolfpack’.

“Het is heel wat anders dan wat het team in de voorbije jaren had, maar ik hou er echt van”, aldus Evenepoel. “Toen ik het voor het eerst zag, wist ik gewoon dat het een coole outfit zou zijn. De combinatie ...