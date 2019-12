Met de door de regio’s opgestelde klimaatplannen blijft België nog meer dan gedacht onder de doelstelling voor hernieuwbare energie die we tegen 2030 moeten halen. Dat blijkt uit nieuwe prognoses van het Planbureau die De Tijd kon inkijken.

De Europese Commissie vraagt dat ons land tegen 2030 minstens 25 procent hernieuwbare energie produceert, maar volgens de cijfers halen we slechts 17,4 procent. Daarmee doen we het nog slechter dan in ...