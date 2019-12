MR wil “paarsgroen met CD&V of nieuwe verkiezingen”

De liberalen geven het idee van een federale regering met de PS en de N-VA op en geven voorrang aan een paarsgroene (of regenboog-)coalitie van socialisten, liberalen en groenen, met de christendemocraten van CD&V. Dat zegt vicepremier David Clarinval (MR) in een interview in La Libre Belgique en La Dernière Heure. Lukt dat niet, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen.