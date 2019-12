Als het Verenigd Koninkrijk volgend jaar de Europese Unie verlaat, dreigt die schok vooral voelbaar te zijn in Antwerpen. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven in opdracht van de Vlaamse regering, schrijft De Tijd zaterdag.

Eerder werd bekend dat een harde Brexit België 42.000 banen kan kosten, vooral in de voedings- en de textielindustrie. Nu is ook de uitsplitsing per provincie gemaakt. In absolute aantallen komt de klap ...