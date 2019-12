Of ze straks alledrie aan de aftrap staan, weet alleen coach Mirko Licata. Maar feit is dat Rune Lenaerts (18) Roel Jacquemyn (19) en Jordy Elens (20) dit seizoen helemaal zijn doorgebroken bij Hades. “Nu we geproefd hebben van het grote werk, willen we uiteraard meer”, zegt het trio voor de thuiswedstrijd tegen Berchem.