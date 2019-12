KVK Beringen heeft zijn debuut in de nationale reeksen niet gemist. Met negentien punten staat het netjes in de middenmoot en dat met de ploeg van vorig seizoen, op één speler na. Erkam Er (19) is de enige nieuwkomer. “Zo nieuw ben ik nu ook weer, niet want ik ben bij de jeugd van Beringen begonnen”, zegt de student handel voor de komst van Pelt.