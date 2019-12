Hechtel-Eksel -

Robby Boets is vannacht bezig met een marathon fietstocht van 200 km door de bomen. Hij draait in het Pijnven in Eksel met zijn mountainbike rondjes op het 10 meter hoge traject. Robby is om 18 uur vrijdagavond gestart en plant ongeveer 10 uur over de 200 km te doen.