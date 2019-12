Het Belgische bedrijf Solvay is door het Italiaanse Hof van Cassatie veroordeeld voor een verwijtbare ramp vanwege het gif op de site van de chemiereus in het dorpje Spinetta Marengo. De zaak kwam door het onderzoek van de Lanakense Alice Lenaz aan het licht.

Kunstenares Alice Lenaz reageert opgelucht. “Ik ben hier al bijna elf jaar van mijn leven mee bezig. De zaak loopt al sinds we in 2008 ontdekten dat de grondwaterlaag van ons dorp besmet was met het uiterst ...