Twintiger krijgt 38 maanden voorwaardelijke celstraf voor messteken bij afpersing

Hasselt / Bocholt -

Een 20-jarige man uit Bocholt kreeg vrijdag van de Hasseltse correctionele rechtbank 38 maanden voorwaardelijke celstraf voor een gewelddadige afpersing in de voetgangerstunnel in de Hasseltse stationsbuurt op 29 november 2017. Het slachtoffer kreeg messteken. Gelukkig kon een vrouw die hulp bood, met een sjaal de slagaderlijke bloeding in het dijbeen afbinden.