Deze kerstfilms zetten de Vlaamse zenders op het programma

Jezelf helemaal onderdompelen in de kerstsfeer kan ook dit jaar met een portie kerstfilms op de Vlaamse televisiezenders. Van zeemzoet tot grappig en iets realistischer: een overzicht van het aanbod.

VTM

24/12: Home Alone

Een klassieker: Kevin McCallister, gespeeld door Macaulay Culkin, wordt vergeten door zijn familie als ze op vakantie vertrekken. Hij blijft alleen en beleeft de dolste avonturen met een duo inbrekers.

24/12: Miracle On 34th Street

Omdat één film op kerstavond gewoon niet altijd genoeg is, krijg je er na de stoten in ‘Home Alone’ nog dit hartverwarmende kerstverhaal met kindsterretje Mara Elizabeth Wilson bovenop.

31/12: Home Alone 2

Jawel, Kevin zijn familie slaagt er opnieuw in om hun zoon te vergeten. Deze keer trekt hij er solo op uit in New York en maakt hij allerlei hilarische dingen mee.

Beeld uit Home Alone

Q2

14/12: The Night Before

Sinds 2001 viert Ethan (Joseph Gordon-Levitt) Kerstavond met zijn beste vrienden. Dat feest wordt nog wilder als ze zeven jaar later ontdekken het spectaculaire ‘Nutcracker Bal’ ontdekken.

21/12: Daddy’s Home 2

Niet zo tuk op melige kerstfilms, maar weet je een portie humor in kerstthema wél te smaken. Dan mag deze prent met Will Ferrell en Mark Wahlberg over komisch co-ouderschap op de planning.

28/12: Bad Moms 2

Drie overwerkte maar ondergewaardeerde mama’s moeten Kerstmis tot een goed einde brengen. De planning gaat niet zo vlot als gehoopt, want ze komen hindernissen tegen: hun eigen moeders.

Beeld uit de trailer van ‘Bad Moms 2’

VITAYA

De zender pakt de hele maand uit met één prent, of zelfs twee, per dag. En dat elke dag in december, behalve op dinsdag en zondag. Check de programmatie voor een volledig overzicht. Enkele highlights uit het aanbod:

14/12: Switched for Christmas

Over twee tweelingzussen die sprekend op elkaar lijken en na de dood van hun moeder gaan lunchen… en daar beslissen ze van leven te wisselen.

16/12: A Royal Christmas Ball

Single koning Charles spoort zijn jeugdliefde Allison op om haar mee te vragen naar het koninklijke kerstfeest. Zij heeft een dochter, van wie hij weleens de vader zou kunnen zijn.

17/12: Dashing Through The Snow

Een gestrande vrouw op de luchthaven, die beslist om een auto te huren maar een zekere man, Dash, wil net vertrekken met de laatste huurwagen. Samen roadtrippen dan maar?

20/12: Christmas Cupcakes

Vlak voor de feestdagen overlijdt de vader van Kim en Gina. De zussen kunnen het niet goed met elkaar vinden, maar moéten nu samenwerken om de familiebakkerij te redden.

VIER

25/12: Four Christmases

Kate en Brad hebben problematische families. De voorbije jaren logen ze om kerstmis niet met hen door te brengen. Ze doen daarom alsof ze liefdadigheidswerk doen in het buitenland.

26/12: Office Christmas Party

Carol Vanstone, gespeeld door Jennifer Aniston, wil haar verlieslatend kantoor sluiten, maar geeft het nog één kans. Een kerstfeestje om een belangrijke klant binnen te halen, loopt helemaal mis.

28/12: Love Actually

Een kerstmis zonder deze klassieker is een gemiste kans. Natuurlijk wil je de overlappende verhalen, met onder andere Keira Knightley en Hugh Grant en met een flinke vleug romantiek, nog eens zien.

Still uit ‘Love Actually’

VIJF

13/12: Hats off to Christmas

Santa Hat Factory-Manager Mia Winters krijgt van haar baas te horen dat ze zijn zoon, Nick, moet opleiden voor een baan. Mia merkt al snel dat ze valt voor de charmante man...

15/12: The Mistletoe Promise

Twee collega’s die niet van Kerstmis genieten, sluiten ze een pact om samen niet te genieten. Maar als ze elkaar leren kennen, beginnen ze de feestperiode wél leuk te vinden.

16/12: Magical Christmas Shoes

Een paar magische schoenen wandelt het leven van Noelle binnen, waardoor ze de warme gevoelens in de kerstperiode weer kan vinden. En dat helpt haar om ook de liefde te vinden.

17/12: A Very Married Christmas

Huwelijksperikelen in de kerstperiode: het rustige (lees: ietwat saaie) leven van een man komt helemaal op zijn kop te staan als hij de affaire van zijn vrouw ontdekt en de scheiding in gang zet.

18/12: A Royal Christmas

Een vrouw ontdekt dat haar vriend eigenlijk de prins van Cordinia is. Hij neemt haar mee naar zijn land en wil met haar te trouwen, maar de koningin is geen fan van haar schoondochter in spe.

Scène uit A Royal Christmas

19/12: Christmas Town

Lauren Gabriel laat alles achter in Boston om aan een nieuw hoofdstuk in haar leven en carrière te beginnen. Maar ze neemt een onvoorziene omweg langs een charmant stadje ...

20/12: Wish Upon a Christmas

Amelia moet mensen ontslaan bij het familiebedrijf, maar in dat proces flakkert de oude romance met haar vriendje van op de middelbare school, Jesse, onverwacht weer op.

22/12: Christmas Land

Jules krijgt voor kerst een heel speciale verrassing, maar weet niet wat er met aan te vangen. Al snel valt ze voor de charmes van deze magische plek.

23/12: A Storybook Christmas

Eventplanner Celeste is verrast wanneer een babysitbureau een man stuurt om voor haar nichtje te zorgen tijdens Kerstmis. Die man lijkt meer in zijn mars te hebben dan op kinderen passen.

23/12: A Heavenly Christmas

Workaholic Eve heeft een hekel aan de feesten. Als ze plots valt, belandt ze in de hemel waar ze de onsuccesvolle zanger Max moet helpen. Niet helemaal onverwacht, valt ze ook voor zijn charmes.

24/12: Family for Christmas

Na een gesprek met een man die de Kerstman speelt tijdens haar kerstfeest op kantoor, wordt een vrouw wakker en doet ze allerlei vreemde ontdekkingen.

24/12 The Christmas Gift

Een alleenstaande man uit New York City en zijn jonge dochter gaan op kerstvakantie. Ze belanden in een klein mystiek stadje in Colorado waar iedereen gelooft in de Kerstman.

25/12: 12 Dates of Christmas

Kate is een jonge vrouw die na een vreselijke blind date op kerstavond wakker wordt… en ontdekt dat ze diezelfde dag en date helemaal opnieuw beleeft.

Filmaffiche van ‘12 Dates of Christmas’

26/12: Merry & Bright

De moeder van Cate regelt afspraakjes voor haar dochter. Als ze ene Gabe een week voor Kerstmis ontmoet, gaat ze ervan uit dat ze een lief heeft, maar dat klopt niet meteen.

27/12: Noel

Vijf New Yorkers komen samen op kerstavond op zoek naar een wonder. Met Penelope Crus en wijlen Paul Walker.

29/12: A Dream of Christmas

Een rusteloze getrouwde vrouw wenst aan een kerstengel krijgt om weer vrijgezel te zijn, ùaar dat nieuwe leven bevalt haar niet. Ze onderneemt al snel actie om haar man terug te winnen.

30/12: A Gift for Christmas

Darcy Archer, een echte boekenwurm, rijdt ze een knappe voorbijganger en zijn hond aan met de fiets. Hij verliest zijn geheugen, zij krijgt hem niet uit haar hoofd…

ZES

Film op Vier en Vijf gemist? Dan kun je ze nog zien op Zes. Het kanaal zendt heruitzendingen van de kerstfilms van de zusterzenders uit.

CANVAS

23/12: Reindeer Family & Me

Mag het iets minder zeemzoet? Deze BBC-natuurdocumentaire neemt je mee naar Lapland, de thuis van de Kerstman, op zoek naar het wonderbaarlijke noorderlicht.

NETFLIX

Krijg je er maar niet genoeg van, dan kun je je toevlucht nemen tot Netflix, die dit jaar uitpakt met zes (!) nieuwe kerstfilms? Van een knappe ridder die - mits een beetje magie - in het heden terechtkomt tot een koninklijk kerstkind: je leest er hier alles over.

Beeld uit ‘Christmas Prince: The Royal Baby’

Wist je dat...?

Elke kerstfilm van de streamingdienst speelt zich af in hetzelfde ‘magische’ universum. Het begon allemaal met ‘A Christmas Prince’ in 2017. Het verhaal vond plaats in het fictieve koninkrijk Aldovia. Spoel twee jaar vooruit naar ‘The Knight Before Christmas’ en er wordt kerstversiering in de vorm van een eikel opgehangen, opgeraapt in… Aldovia.

En er is meer: in A ‘Christmas Prince: The Royal Baby’ wordt een kaart getoond van Aldovia en komt de kijker te weten dat het grenst aan het fictieve Belgravia. Een insider voor trouwe fans van kerstfilms, want in The Princess Switch trouwt het hoofdpersonage met de prins van, jawel, Belgravia. Nog geplande ‘toevalligheden’: in ‘A Princess Switch’, speelt ‘ A Christmas Prince’ op de televisie. In ‘The Knight Before Christmas’ is een filmscène uit ‘Holiday in the Wild’ te zijn. Netflix zelf heeft een handig overzicht gemaakt van de stand van zaken in hun eigen kerst-universum.