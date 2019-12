Cultuurprijs voor filmmaker Eddy Vandepoel

Paal

Beringen - Eddy Vandepoel won de cultuurprijs 2019, de cultuurtandem was voor de Limburgse dialectendag van paalonline ism Radio Benelux, Buitings VolksToneel en Veldeke Belsj Limburg.

Eerst werden de Cultuurparels uitgereikt aan vier verenigingen uit de verschillende deelraden. Vriendenkring ’t Klavertje (Botermijn- Beukenveld), Mals Vlees, Citévolk spreekt en Femma Koersel gingen met zo'n cultuurparel aan de haal.

De Cultuurtandem, die de goede samenwerking tussen twee of meerdere vereniging beloont, ging dit jaar naar paalonline voor de organisatie van de Limburgse dialectendag. Een dag met vele sprekers uit Limburg die op radio Benelux geïnterviewd werden. Ook Veldeke Belsj Limburg en het Buitings VolksToneel werkten hieraan mee. Maar ook werd er een speciale app ontwikkeld om de ‘Tour de Buiting’ te kunnen downloaden waarmee men dan een fietstocht rond Paal kon fietsen en onderweg de nodige uitleg en historische achtergrond in het Paals dialect krijgt.

Voor de Cultuurprijs 2019 waren er drie genomineerden. Erdogdu Ismail zet zich met z’n Turkse volksmuziek en z’n Saz (een bekend Turks snaarinstrument) in voor integratieprojecten. Als 2de was er de Koerselse fanfare Onder Ons, ontstaan in 1897, meer dan 100 jaar fanfare maar nog steeds jong van geest. De 3de genomineerde was de Paalse filmmaker Eddy Vandepoel. Eddy heeft al meerdere oorlogsfilms gemaakt, steeds met het nodige opzoekingswerk zodat het telkens een fijne documentaire is. Zo is z’n laatste film ‘Dubbelmoord’ waar 2 kleinkinderen op zoek gingen naar het oorlogsverleden en de executie van hun grootvader: twee grootvaders, de een verzetsstrijder, de ander een collaborateur. Schepen An Moons mocht dan de winnaar bekendmaken. De keuze viel uiteindelijk op filmmaker Eddy Vandepoel. Hij kreeg dan ook het kunstjuweeltje.