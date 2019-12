Paal

Beringen - Emmily & the 4 stars brachten ism Cantemus koor voor het 3de jaar een kerstconcert in OC De Buiting. Dit jaar met een gastoptreden van Marc Dex

De samenzang van marc Dex met Emmily en het Cantemuskoor was één van de hoogtepunten van de avond. Dit kerstconcert had niet zomaar de titel 'Xmas & More' gekregen.