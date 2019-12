Kersthappening in woonzorgcentrum Corsala

Koersel

Beringen - Donderdag 12 december werd een kersthappening georganiseerd in de binnentuin en het cafetaria van woonzorgcentrum Corsala.

Het doel van de kersthappening was om de bewoners van het woonzorgcentrum samen te brengen met familieleden, kennissen en buurtbewoners. Campus Corsala streeft immers naar een maximale vorm van integratie en reactivatie van zijn bewoners en dit initiatief sloot hier perfect bij aan. Er heerste een gezellige sfeer, en allen voelden er zich thuis tussen familie, buren, vrijwilligers, en personeelsleden. De opkomst was heel goed en er ontbrak werkelijk niets. Een kerstman met accordeon en velen versierd met kerstmutsen, sjalen, en dergelijke. Dat ze in Corsala vele trouwe en goede vrijwilligers hebben weten we al langer. De vele hapjes, de warme en koude dranken maakten de sociale contacten en de leuke gesprekken nog intenser. De campus was omgetoverd in een heuse kerstsfeer met verschillende kerststanden met geestrijke drankjes hotdog, wafelenbak en taart, het Corsala boetiekje en een bloemschikstand.