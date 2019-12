50+Limburg bezoekt TVL en HBVL

Centrum

Genk - Zowel Het Belang van Limburg als TVL werken in het nieuwe gebouw van Mediahuis in Hasselt. Dat was een extra reden voor de senioren van 50+Limburg om er een bezoek te brengen.

Bij het binnenkomen werden we onthaald door twee gidsen, Rob en Laurent. Na een eerste kennismaking met koffie en fris in de onthaalruimte, gingen we naar de eerste verdieping waar we een film te zien kregen over de drukkerij in Beringen, hoe en waarom dit Mediahuis tot stand gekomen is. En kwamen we ook te weten dat het gebouw klimaatneutraal gebouwd is. Na de vragenronde splitsten wij ons in twee groepen voor een rondleiding door het gebouw. We kregen anderhalf uur informatie over het reilen en zeilen binnen de redacties, wie wat doet, wat belangrijk is, de deadlines enzomeer. Kranten maken vergt kennis, efficiëntie en snelheid als het moet. Kwaliteit als een natuurlijk label. Wat opviel waren de opgeruimde bureaus en propere werkplekken. Na het bezoek aan de krantenredactie trokken we naar TVL op het gelijkvloers. De nieuwe tv-studio is een pareltje en goed uitgerust met vele camera’s.