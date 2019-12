TVL te gast in Beringen

Beringen - Woensdag 1 november was TV Limburg te gast in Beringen voor opnames van het programma 'In de buurt'. Het bezoek begon in de Lutgart-site.

Het was vroeger een school maar ondertussen zitten er heel wat ondernemers en verenigingen, je kan hier zelfs ideetjes opdoen voor een kerstcadeau. Het bezoek begon bij kunstenares Gwen Rotsaert. Ze maakte vroeger juwelen in zilver en goud, maakt is ze creatief met gips en beton. Margot Balck, was aan het werk bij Puur Nique. Ze was er een kerstquote op de etalage van de winkel aan het plaatsen. Margot heeft zelf een zaak (Hey Rabbit) op de Lutgart-site waar ze eigen illustraties en grafische kunstwerken verkoopt. Ook de kickboxclub werd bezocht en een werkplaats waar skateboarden worden gemaakt. Verder ging het naar de markt: daar werd aan de bezoekers en standhouders gevraagd naar hun kerstwensen. In de namiddag werd klimtoren Alpamayo bezocht en tot slot werd de ijspiste getest. Burgemeester Thomas Vints en schepen van toerisme Werner Janssen, ook de kinderburgemeester en kinderschepen van stadsontwikkeling waren op de ijspiste om wat uitleg te geven aan Rudi Moesen van TVL. Zeker volgende week dinsdag kijken naar het programma 'In de buurt'.