Vier bv’s over hun foute kerst: “Als het fout is, wordt het net juist”

Alweer slechte Cava, dagenlang de stank van gourmet in je huis, buikpijn van het zesgangenmenu en moeten aankijken tegen lelijke kersttruien en foute glittershirts. Naast de gezelligheid is ook dát Kerstmis. Al vinden deze vier bekende vrouwen dat een beetje fout helemaal niet zo verkeerd is. “Home Alone kijken, is niet fout, maar helemaal relaxed.”