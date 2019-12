De gerechtelijke diensten van West-Vlaanderen hebben na maandenlang intens speurwerk in een boerderij in Vlamertinge een drugslabo aangetroffen. Het onderzoek bracht de speurders op het spoor van een criminele organisatie van Belgische Turken uit Limburg.

De verdachten huurden in Vlamertinge, maar ook in Lo-Reninge, boerderijen om er in de stallen een xtc-lab in te richten. Een huis in Lo-Reninge werd ook gebruikt als onderduikadres voor illegale transmigranten ...