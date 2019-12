Europaschool ontdekt de schatkamer van de wereld met Kundabuffi

Kolderbos

Genk - De kinderen van de Europaschool waren uitgenodigd in het Casino voor de voorstelling van Kundabuffi. Ze werden al met muziek onthaald in de inkomhal en dat was nog maar het begin.

Eens in de zaal werden alle ogen getrokken naar het schitterende decor dat daar wachtte. Het was samengesteld met spullen uit alle uithoeken van de wereld. Het was een echte schatkamer. Onder begeleiding van heel wat verschillende klanken kregen ze uitleg over wat er allemaal lag en overal zat een interessant verhaal achter. Het verhaal vertelde over de schatkamer die onze wereld is, maar je kan het alleen maar zien als je wakker bent, als je ook naar de binnenkant kijkt. De kinderen van de Europaschool keken, luisterden en genoten. Ze nemen dit verhaal verder mee naar de klas en hun thuis.