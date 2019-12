Greet Minnen grijpt naast finaleplaats op ITF-toernooi Dubai

Greet Minnen (WTA 122) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het ITF-toernooi in Dubai (hard/100.000 dollar). Ze verloor in drie sets van de Roemeense Ana Bogdan (WTA 121).

Na twee uur en vier minuten stond de 3-6, 6-3 en 6-2 eindscore op het bord. In de finale speelt Bogdan tegen het Franse eerste reekshoofd Kristina Mladenovic (WTA 38) of de Oekraïense qualifier Daria Snigur (WTA 328).

De 22-jarige Minnen won al acht ITF-titels, waaronder een in maart in Yokohama, een 25.000 dollarevenement en haar mooiste toernooizege tot dusver.

Later op de dag komt de partner van Alison Van Uytvanck ook nog in actie in het dubbeltoernooi. Ze vormt daarin een duo met Yanina Wickmayer. In de halve finale nemen ze het op tegen de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac. Die vormen het eerste reekshoofd.