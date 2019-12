“Ik wilde een beetje pijn doen. Gewoon verwonden om te laten zien dat ik geïrriteerd was, maar ik ben het verkeerde café ingestapt”, dat verklaarde een 22-jarige Looienaar nadat hij in maart een vrouw met een Rambo-mes zwaar verwondde. Hij riskeert 10 jaar cel voor poging moord.

De jongeman verscheen vrijdag strak in het pak in de Hasseltse correctionele rechtbank en deed daar nog eens het relaas wat er in de ochtend van 17 maart gebeurde. Gewapend met drie gekartelde messen ...