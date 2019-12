Wandelaars bezoeken Christmas House

Hasselt-Centrum

Hasselt - De vereniging SACS maakte een wandeling en bracht een bezoek aan het Christmas House.

Na een fikse wandeling door de straten van Alken zijn we allen een bezoekje gaan brengen bij Jurgens Christmas House. Wat een sfeervol kersthuis met meer dan 70 kerstbomen, duizenden lichtjes en kerstballen. We hebben echt vol bewondering onze ogen de kost gegeven want iedere kamer en ieder hoekje was voorzien met een kerststukje.

Nadien zijn we in de Pop-Up bar, die eveneens prachtig versierd was, gaan napraten en genieten van een pannenkoek met een tas koffie.