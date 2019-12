Een strop om de nek en de voeten doorgezaagd: standbeeld Zlatan Ibrahimovic dreigt in te storten

Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic dreigt in te storten nadat het voor de tweede keer op twee weken tijd gevandaliseerd werd. Deze keer werd het bronzen beeld zelfs aangevallen met een zaag, terwijl een touw rond de nek gehangen werd.

Zweden staat op stelten nadat Zlatan Ibrahimovic heeft aangekondigd dat hij mede-eigenaar wordt van voetbalclub Hammarby IF. Die keuze viel niet zo goed bij de fans van het rivaliserende team Malmö, de club waar hij doorbrak en die in oktober zelfs een standbeeld liet zetten voor hun bekendste ex-speler “als dank voor zijn verdiensten voor het Zweedse voetbal”.

Sindsdien moet zijn standbeeld het ontgelden. Eerst werd het beklad, daarna kreeg het een zak over het hoofd, toen werd een WC-bril over de arm gehangen en uiteindelijk probeerden Malmö-fans het in brand te steken. Intussen zijn ze blijkbaar overgegaan tot de grove middelen en gingen ze het beeld met een zaag te lijf. Ook werd een touw rond de nek gehangen. De politie heeft nu hekken rond het standbeeld gezet omdat het zou kunnen vallen.