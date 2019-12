Marc Jacobs gaat opnieuw mannenmode maken

De Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs maakt opnieuw kleding voor mannen. Dat is te zien op de Instagram-pagina van zijn collectie The Marc Jacobs.

De voorbije jaren zijn er bij het gelijknamige modebedrijf van Marc Jacobs veel verschuivingen geweest. In 2017 zette hij zijn mannenlijn stop, twee jaar eerder liet hij al het betaalbaardere Marc by Marc Jacobs opgaan in de overkoepelende luxelijn.

Vandaag is de ontwerper klaar om zich opnieuw aan mannenmode te wagen, zo blijkt uit berichten op Instagram. De zogenoemde The Marc Jacobs-collectie is uitgebreid met stuks voor heren. Die zijn heel kleurrijk en veel ontwerpen zijn voorzien van een print. Het gaat om T-shirts, truien, en bomberjacks. Prijzen schommelen tussen 165 en 1.1140 euro.