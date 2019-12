Johnson wint overtuigend bij de Britten: wat betekent deze uitslag voor ons?

“Nu werk maken van Brexit, maar eerst ontbijt.” Een triomferende Boris Johnson sprak vrijdagochtend de verzamelde pers toe. Met een absolute meerderheid in het Lagerhuis ligt een Brexitdeal voor het grijpen. “Maar dan beginnen de onderhandelingen pas echt”, zegt politicoloog Hendrik Vos (UGent), die waarschuwt voor de ultieme ontnuchtering. De Brexit-saga is far from over. En wat met Schotland? En begint Labour aan een tocht door de woestijn?