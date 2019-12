’t Zilte van Viki Geunes verhuist naar nieuwe locatie (maar gaat daarvoor niet ver)

Na tien jaar verhuist de Antwerpse chef Viki Geunes zijn tweesterrenrestaurant ’t Zilte. Al blijft hij daarvoor wel in het MAS, het Antwerpse museum waar de zaak zich nu bevindt. Hij ruilt het uitzicht op de haven in voor dat van de Antwerpse skyline. Met de verhuis wil hij naar eigen zeggen nog meer inzetten op pure gastronomische beleving.

“Na bijna 10 mooie en succesvolle jaren is ’t Zilte klaar voor een nieuwe episode”, zegt de chef. “Wij willen ons restaurantconcept verder verdiepen en uitpuren. We lanceren volgend jaar een nieuwe vorm van beleving en hebben hiervoor een andere omgeving nodig.” Daarom bouwt Geunes een volledig nieuw restaurantconcept op een andere locatie in het Museum aan de Stroom (MAS). Nu bevindt zijn zaak zich op de negende verdieping van het museum.

Viki Geunes

“Onze herbronning beperkt zich niet enkel tot de inrichting. Ook onze gastronomie en branding krijgen een nieuw jasje in 2020. Hiermee stappen ons team en restaurant het volgende decennium in met een volledig nieuwe culinaire ervaring voor onze gasten.”

Het restaurant zal op zijn huidige locatie de deuren sluiten op 20 maart. In april, de precieze datum werd voorlopig nog niet bekendgemaakt, zal het vernieuwde restaurant opengaan.