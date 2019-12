L&M Band en Penspony Benny Su maken eindejaarsnummer

Heers - De Limburgse L&M Band en Benny Su hebben een eindejaarsnummer opgenomen. ‘Klink glaasje klink’ is een rustig, warm en feestelijk nummer waar zang en de nieuwjaarswensen van Benny Su elkaar afwisselen. De Broodplank bracht de L&M Band en Benny Su samen in Winterkaai in Viversel waar een videoclip werd opgenomen.

De L&M Band en Penspony Benny Su hoeven we niet meer voor te stellen. Steven Vrancken (Louis) en Peter Gilson (Maurice) delen al ruim 30 jaar samen het podium. Benny Su maakte het afgelopen jaar furore met zijn grappige filmpjes. Zijn pagina Madlipz Sint-Truiden telt intussen al meer dan 31000 leden. “Tijdens de voorbije editie van Helden bracht ik beide partijen samen” zegt Eric Dupain. “De L&M Band bracht hun Simon & Garfunkel repertoire, introduceerde de gasten op een zeer persoonlijke muzikale manier terwijl Kristof Duchateau de revelatie van de avond werd en de mensen meteen aan het lachen bracht.”

“Sindsdien zijn we contact blijven houden. Enkele weken geleden vertelden Louis en Maurice dat ze plannen hadden om samen met Kristof een eindejaarsnummer uit te brengen waarna de vraag kwam om daarbij een videoclip te maken. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een locatie. Die vonden we in Viversel waar we bij Winterkaai terecht konden. De uitbaters waren meteen enthousiast. Begin december werd de clip opgenomen. Vandaag wordt het nummer én clip officieel voorgesteld.”

“Het nummer én clip zijn eigenlijk één grote grap, maar wel één met een boodschap. Lachen en je amuseren zorgen voor een goed gevoel. Tijdens de opnames waren de lachsalvo’s niet op twee handen te tellen, dat blijkt ook wanneer je de clip bekijkt. We hebben ons zeer goed geamuseerd en hopen dat de mensen dat ook zullen doen. Het zou fantastisch zijn om dit nummer de komende dagen en weken te mogen horen tijdens kerstmarkten, eindejaarsfeestjes enz. En uiteraard mag het gedraaid worden wanneer er bij de overgang van oud naar nieuw geklonken wordt op het nieuwe jaar” besluit Eric Dupain.

Het nummer en de clip kunnen jullie bekijken via onderstaande link.