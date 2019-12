Duivelaanbidder bekent moord op zus (21) in rechtbank en doet ultieme poging om te ontsnappen

Een achttienjarige moordverdachte ondernam in de rechtbank de ultieme poging om de benen te nemen, via het plafond. Leonid Greyser (18) slaagde erin om door een minuscule opening in zijn glazen kooi te kruipen. Even zag het er zelfs naar uit dat hij in zijn opzet zou slagen: zelfs toen hij zijn broek verloor en een stroomstoot kreeg, bleef hij naar vrijheid verlangen. Uiteindelijk werd hij door drie gewapende agenten overmeesterd en bekende hij de moord op zijn zus (21). “Ik deed het in opdracht van Lucifer”, aldus de jongeman.

Een tijd geleden werd in een flatgebouw in Moskou het naakte lichaam van Ariada Korol ontdekt. Greyser - haar broer en huisgenoot - zat naakt naast het lijk, terwijl hij Satan aanbad. Zij was met messteken om het leven gebracht, hij had met bloed demonische symbolen op haar lichaam en zijn eigen hoofd getekend. Volgens getuigen smeekte hij hen om hem “te verlossen van Satan”. Bij de huiszoeking in het appartement, troffen speurders designer drugs aan.

“Het was nodig”, luidde de warrige verklaring van Greyser tijdens het politieverhoor, waarin Satan geen enkele keer werd vermeld. “Ik deed wat ik moest doen.” De jongeman beweerde ook dat hij zich bewust was van zijn daden en dat hij het deed om zijn “eigen angsten en twijfels te overwinnen”. De agent die hem op de rooster legde, kreeg te horen dat Greyser “geen spijt” heeft en dat de relatie met zijn zus “perfect” was. “Haar doden zou het enkel beter maken.”

Toen Greyser voor de rechtbank moest verschijnen, probeerde hij de benen te nemen. Dat werd verijdeld door de gewapende agenten, die hem sloegen met hun wapenstok, hem bewerkten met een taser en de moordverdachte uiteindelijk weer uit het plafond kon sleuren. Greyser heeft de moord uiteindelijk bekend. Zijn aanhouding is met twee maanden verlengd, in afwachting van zijn proces.