Gooi uw flitsboete niet in de vuilnisbak als u ziet dat die van de Antwerpse politie komt. De Limburgse politiezones laten de data van hun flitscamera’s nu immers verwerken in Antwerpen. Omdat er door de nieuwe ‘superflitsers’ bovendien een grote toename van boetes dreigt, menen sommigen dat het verbaliseringsbeleid van het Limburgse parket best iets zou versoepelen.