Het zijn woelige tijden bij Napoli met een eigenzinnige voorzitter op ramkoers met zijn spelers, een verrassende trainerswissel en wisselvallige resultaten. De presentatie van de jaarlijkse kalender moet even de gemoederen kalmeren. Ondanks geruchten over een mogelijk vertrek schittert de in Napels immens populaire Dries Mertens in de artistieke video waarmee de kalender werd voorgesteld.