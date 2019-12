Houthalense ex-notaris krijgt 4 jaar met uitstel voor verduistering 4,25 miljoen euro

Houthalen-Helchteren -

De 52-jarige voormalige notaris Marc S. is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel voor de verduistering van 4,25 miljoen euro vanuit zijn kantoor in Houthalen-Helchteren. Spilfiguur nummer twee, Ömer B. kreeg 5 jaar cel effectief. De rechter verklaarde een vermogensvoordeel van bijna 3 miljoen euro van hem verbeurd.