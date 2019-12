Meisje (8) schrikt zich rot wanneer een stem plots “ik ben de Kerstman” zegt in haar lege slaapkamer

Een Amerikaans meisje (8) schrok zich afgelopen week te pletter toen er plots een stem weerklonk in haar lege slaapkamer. De ouders van het kind hadden enkele dagen daarvoor een beveiligingscamera geïnstalleerd, waarmee ze via een app een oogje in het zeil konden houden. “Ik ben de Kerstman”, zei de stem, die “beste vrienden” wilde worden met het meisje. Volgens de moeder die de beelden deelde met een lokale nieuwszender, werd de camera gehackt. “Kriebels telkens ik naar de video kijk”, schrijft het nieuwsanker van de zender op Twitter.