Cajun Moon doet J.J. Cale alle eer aan in Theatercafé Maaseik

Maaseik - Het Broeikasconcert in het Theatercafé van Cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik was van hoog niveau met de passage van de Maaslandse bluesrockgroep Cajun Moon die met het repertoire van J.J. Cale een warme en intens concert afleverden.

Afgelopen donderdag was het een gure winteravond maar in het Theatercafé waaide een zwoele Californische, muzikale wind die bij momenten heerlijk schroeide want Cajun Moon nam de aanwezigen mee op een muzikale ontdekkingstocht doorheen het oeuvre van laidback bluesartiest J.J.Cale die in 2013 overleed. Schijnbare eenvoud en ‘’laidback’’ spelen maakten hem tot voorbeeld voor grote namen uit de popmuziek en jazz. De songs van J.J. Cale werden door Cajun Moon voorzien van eigen arrangementen die je meesleepten naar het diepe zuiden van de US gepresenteerd met enkele mooie verhalen over de eenzaat J.J. Cale die, als hij niet tourde, te vinden was in zijn trailer doorheen de Amerikaanse woestijn en af en toe uit de financiële penarie moest gehaald worden door zijn vriend en toeverlaat Eric Clapton. Een onverwacht warme avond in putje winter. De Maaslandse formatie met muzikanten van beide kanten van de Maas met Maaseikenaar Jos Vrinssen in een percussieve glansrol.

Lars Murrer- gitaar, lead vocals

Baldu Theunissen- gitaar

Robert Spronken -toetsen, backing vocals

Jos Vrinssen- drums, percussie

Jules Peters- bas, backing vocals