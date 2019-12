Crucke (MR): “Paars-groen is vandaag makkelijker dan paars-geel”

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) roept PS en N-VA op te stoppen met elkaar “zware woorden” en verwijten naar het hoofd te slingeren. De MR-minister blijft ervan overtuigd dat PS en N-VA moeten nagaan of ze samen een regering kunnen vormen. Tegelijk geeft Crucke wel toe dat paars-groen “misschien makkelijker” is dan paars-geel. Dat zei de MR-minister vrijdag in het VRT-radioprogramma De Ochtend.