De vijf mooiste kerstmarkten in België

Proef je de smaak van de Glühwein ook al op je lippen? Naarmate de feestdagen naderen, wordt ook de roep van de talloze kerstmarkten in Belgische steden luider. Dit zijn de vijf mooiste van het land, makkelijk bereikbaar met een Happy Ticket van de NMBS.

Alle decemberweekends (vanaf 14 december) en gedurende de volledige eindejaarsvakantie (21/12/2019 tot 05/01/2020) kun je met een Happy Ticket van de NMBS voor tien euro per persoon heen en weer reizen naar eender welk station in België. Voor maximum vier kinderen tot 12 jaar, vergezeld van iemand die ouder is dan twaalf, is de trip ook nog eens gratis. Met zo'n voordelig ticket bespaar je jezelf heel wat file- en parkeerstress tijdens de eindejaarsperiode. En je kan er zelfs heel wat kerstmarkten mee bezoeken in ons land. Hier zijn alvast vijf suggesties.



1 - Brusselse kerstmarkt

Op de pleinen rond de Brusselse Sint-Katelijnekerk (St.-Katelijneplein en Vismarkt) en aan het Muntplein staan de grootste kerstmarkten van 't land opgesteld. Aan het einde van de Vismarkt vind je ook het traditionele reuzenrad, dat je een uitzicht over de hele stad biedt. Op het Muntplein is er een schaatsbaan voorzien. Beide kerstmarkten bereik je vlot te voet vanuit de stations Noord en Centraal.



2 - Winterland Hasselt

In Limburg wordt in Hasselt op het Dusartplein de jenever vlotjes geserveerd op Winterland. Tussen de verschillende kerstkramen vind je hier ook een schaatsbaan, een oer-Vlaamse spiegeltent met muziek, talloze kermisattracties en het befaamde Huis van de Kerstman. Winterland ligt op ongeveer 22 minuten wandelen vanaf het station van Hasselt, maar ook de tocht ernaartoe (en terug) is leuk: je zult snel merken waarom ze Hasselt de stad van de smaak noemen.



3 - Winterfeesten Gent

In Gent strekt zich een kerstmarkt uit vanaf de Sint-Baafskathedraal, over de Botermarkt, het Gouden Leeuwplein, Klein Turkije tot het einde van de Korenmarkt met meer dan honderdvijftig chalets. Onder de stadshal op het Emiel Braunplein staat opnieuw een ijspiste van meer dan 600 vierkante meter. Ook de Husky Bar in Klein-Turkije, de centrale bar van de Gentse Winterfeesten, ontbreekt niet. Alle locaties zijn vlot bereikbaar vanuit station Gent-Sint-Pieters.



4 - Kerstmarkten van Luik

Ook in Luik kennen ze wat van kerstmarkten organiseren. Meer dan tweehonderd chalets staan er uitgestald op en rond de Place St Lambert en de Place du Marché, met onder meer een sleepiste en een reuzenrad. Op de Place de la Cathédrale vind je een schaatsbaan. Vanzelfsprekend ga je hier voor Luikse wafels en gehaktballen, maar er zijn ook internationale lekkernijen te vinden. In amper twee minuten tijd vanaf het station Luik-Sint Lambertus (een klein overstapje vanop hoofdstation Luik-Guillemins) ben je al aan de ingang van ‘Le Village de Noël’ .



5 - Grote markt van Brugge

De Brugse Grote Markt is op eender welk moment van het jaar een plaatje. Maar de sfeervolle verlichting van de kerstmarkt geeft het nog een extra cachet. Je vindt er tal van chalets met streekproducten en natuurlijk ook een schaatsbaan. Op het Simon Stevinplein, op zeven minuten wandelen van de Grote Markt, is er nog een kleinere kerstmarkt. Beide locaties bereik je vlot vanaf het station. Onderweg passeer je ook het IJssculpturenfestival.