Genk biedt hoogopgeleide migranten springplank aan

Genk - ‘Springplank voor divers talent’ is een opmerkelijk hr-traject dat het Genkse stadsbestuur heeft uitgewerkt om hoogopgeleiden met een migratieachtergrond aan een baan te helpen. Niet zomaar een job, maar eentje die past bij hun ervaring en diploma’s. Omdat het thema erg actueel is en diverse organisaties zich het hoofd breken over het inpassen van anderstalig talent, werd zopas een studiedag over deze problematiek georganiseerd.

Stad Genk stelt bijna 1.200 mensen tewerk. Sinds de jaren ’90 is er aandacht voor de diversiteit binnen dat grote personeelsbestand. Tweejaarlijks wordt er nagegaan of de samenstelling een afspiegeling is van de maatschappelijke verhoudingen: hoeveel mannen en vrouwen werken er, tot welke leeftijdscategorieën behoren ze, is de etnische diversiteit representatief, enzovoort. Daaruit blijkt telkens dat Stad Genk een voorloper is in de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond. In 2017 was zowat een derde van de medewerkers van buitenlandse origine, veruit het hoogste percentage van alle Vlaamse centrumsteden.

“Onze bevolking is superdivers en als stadsbestuur streven we ernaar een afspiegeling te zijn”, steekt burgemeester Wim Dries van wal. “Toch is dit resultaat geen signaal om op onze lauweren te gaan rusten, want hoe hoger in de organisatie, hoe minder diversiteit. Daar wilden we iets aan doen.”

Lagere drempels

De afgelopen jaren werden dan ook heel wat inspanningen gedaan. “De maatregelen gaan verder dan het bevorderen van de etnische diversiteit”, vult schepen Anniek Nagels aan. “Het gaat immers om gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, gender, leeftijd of zelfs handicap.” En de burgemeester vervolgt: “Zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt willen we er alles aan doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Echter, als openbaar bestuur zijn we verplicht om ons aan bepaalde regels te houden op vlak van diplomavereisten en selectieproeven.

Daar kunnen we niet buiten, maar we kunnen wél proberen om de drempels voor mensen om bij ons te solliciteren en aan de slag te gaan, zo laag mogelijk te houden.” Dat gebeurde dan ook, onder meer via jobinfomomenten, het aanbieden van allerlei stageformules, het kritisch bekijken van de selectieproeven, enzovoort. Toch bleek dat nog niet te volstaan. Met ondersteuning van Europese en Vlaamse middelen ontwikkelde het stadsbestuur daarom twee vernieuwende hr-trajecten onder de noemer ‘Springplank voor divers talent’.

