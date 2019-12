Jambon: “PS wil absoluut niet met N-VA regeren”

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is het duidelijk dat de PS niet met de N-VA wil regeren. Dat leidt Jambon af uit de uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette. “Ik denk dat je zijn uitspraken moet decoderen als: ‘PS wil absoluut niet met N-VA regeren’“, zo zei Jambon vrijdag in het VRT-radioprogamma De Ochtend. Volgens Jambon blijft zijn partij bereid om federaal tot een akkoord te komen, maar dan moet er wel “eten en drinken in zitten voor de N-VA-achterban”.