Teleurstellende primeur in ‘Belgium’s got talent’: act krijgt vlak voor finale vier rode buzzers

Ook Golden Buzzer-act The Movement Theory treedt aan in de laatste studioshow. Foto: VTM

‘Belgium’s got talent’ is toe aan zijn zesde en laatste studioshow. En die is goed voor een primeur in het bestaan van de talentenjacht: een act krijgt vlak voor de finale vier rode buzzers.

Vier rode buzzers op een zucht van de finale. Het is nog nooit gebeurd. Tot nu. Want in Belgium’s got talent krijgt een van de laatste acht overblijvende acts een rood kruis van An Lemmens, Stan Van Samang, Niels Destadsbader én Dan Karaty.

Niet alleen rode, maar ook een Golden Buzzer-act vrijdagavond. The Movement Theory werd door Dan Karaty rechtstreeks de studioshow ingestuurd na hun indrukwekkende dansperformance. “Er valt niet veel te zeggen. Jullie creativiteit is echt off the charts. Dit is betoverend. De muziek die je gebruikt, de manier waarop je die gebruikt, hoe jullie bewegen. Fuck, ik hou ervan”, zei hij bij de audities.

Voorts treden ook nog de jonge hiphoppers Fleur (14) en Beyoncé (15) aan, net als de Genkse pianist Benjamin Ceyssens (19), katapultschieter Taylor Plysier (13), zangeres en pianiste Daisy Opdebeeck (27), comedyact Mask’ara (39 en 50), Diepenbeekse dansgroep Danceformation Silverstar (13-30) en operastemmen Vocalise (30 en 35). Eén finalist wordt gekozen door de jury, de andere door de stemmen van het publiek. Het resultaat van die voting wordt op zaterdag 14 december om 12 uur ’s middags bekendgemaakt op de Facebookpagina van Belgium’s got talent. Dan zijn de twaalf finalisten bekend die op 20 december om de winst strijden.

‘Belgium’s got talent’, VTM, 20.40 uur