F1 op weg naar twaalf teams op de startgrid?

FIA-voorzitter Jean Todt hoopt dat het F1-startveld in de toekomst wordt uitgebreid naar twaalf teams op voorwaarde dat de nieuwkomers competitief en levensvatbaar zijn op langere termijn.

De laatste keer dat er twaalf teams deelnamen aan de Formule 1 was in het jaar 2012 toen aan het einde van het seizoen HRT er de brui aan gaf. Het Spaanse team was een van de drie nieuwkomers in 2010 samen met Lotus, dat later Caterham werd, en Virgin Racing, dat nadien als Marussia en Manor door het leven ging.

Manor hield het langst het hoofd boven water en legde in 2016 de boeken neer, dat was het jaar dat met Haas de laatste nieuwkomer in de F1 kwam. De laatste tijd rijzen er ook meer en meer vraagtekens over de toekomst van grote namen in de F1 zoals Mercedes, Red Bull en Renault.

Ferrari dreigde zich ook, toegegeven bijna traditiegetrouw, terug te trekken uit de sport als de nieuwe regels voor 2021 hen niet zinden. FIA-voorzitter Jean Todt heeft er echter alle vertrouwen in dat het startveld niet nog kleiner zal worden, hij hoopt zelfs op een bescheiden uitbreiding.

"Ik zou liever 12 teams hebben", zei Todt tegenover 'Motorsportweek'. "Ik denk dat dat het juiste aantal is om het Formule 1-kampioenschap te houden.

"Dat gezegd zijnde, kan het werken met tien teams. Als je tien goede teams hebt die echt competitief zijn, dan kan het werken."

"Ik denk dat onze prioriteit, en ik denk dat we dat al eerder hebben gezegd, is dat we gezonde teams willen, meer kwaliteit dan kwantiteit."

"Ik zou graag een elfde team willen hebben, maar ik zou graag een elfde team hebben dat competitief en gezond is en iets in de sport kan betekenen."

"Voor mij is het hebben van een elfde team dat achteraan het veld bengelt geen toevoeging voor de fans die de sport zouden verbeteren."

Todt geeft toe dat het een probleem is dat er momenteel drie absolute topteams zijn, een uitgebreid middenveld en daarachter een team als Williams dat kansloos achteraan het veld mee hobbelt.

"Ik heb liever twaalf gezonde teams dan tien gezonde teams, maar ik wil geen tien gezonde teams en twee teams die het moeilijk hebben. Als we ervan overtuigd konden worden dat het echt een goed team is om zelf ook echt mee te doen, dan zou ik blij zijn als ik twaalf teams in de Formule 1 zou hebben."

Maar zijn er wel geschikte kandidaten voor een plaats op de in de Formule 1?

"We hebben vaak teams die bereid zijn zich te engageren, en oprecht zijn we nooit overtuigd door de soliditeit van de teams", geeft Todt toe.

"De meeste mensen met wie ik inleidende gesprekken heb gevoerd, willen regels die het kader bieden voor een gezonder businessmodel."

"We willen het bezit van een team om een franchisewaarde te hebben, net als in andere sporten," voegde hij eraan toe.

"Als onderdeel daarvan hebben we het gehad over wat het proces is om een nieuw team in te schrijven en hoe maken we het bezit van een nieuw team tot iets dat een goed zakelijk voorstel is, niet alleen een streven naar passie”.

Het ziet er dus naar uit dat het nog wel even zal duren alvorens we opnieuw twaalf F1-teams hebben.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: