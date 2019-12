Vorig jaar zijn de uitgaven voor tandzorg in België met 4,3 procent gestegen. “Vaker naar de tandarts gaan kan de kosten drukken”, zegt federaal Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA). “Het verschil tussen de regio’s is groot. In Vlaanderen gaat 58 procent geregeld naar de tandarts, in Wallonië is dat 48 procent.”