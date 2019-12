Moeilijke bereikbaarheid klantenservice Het Belang van Limburg

Beste lezer, wanneer u de afgelopen dagen onze klantendienst probeerde te bereiken via telefoon of mail, dan heeft u gemerkt dat u niet snel geholpen wordt. Door een nieuw abonnementensysteem, kampen we met lange wachttijden. Zoals u weet is dat niet onze gewoonte.

Wij zetten dan ook extra middelen in om deze problemen met man en macht op te lossen. We doen er alles aan om u zo snel mogelijk opnieuw de service te verlenen die u van ons gewoon bent. Onze welgemeende excuses voor deze vervelende situatie.

Via www.hbvl.be/service kan u terecht voor vragen over:

- krant of bijlage niet ontvangen

- doorgeven van een nieuwe vakantieregeling

- doorgeven van een verhuis of adreswijziging

- activeren van uw digitale toegang of het resetten van uw paswoord

- nieuwsbrief voorkeuren doorgeven/wijzigen

- raadplegen van informatie over uw abonnement (startdatum, einddatum, abonnementsnummer)

- raadplegen van de veelgestelde vragen

ls u uw krant niet ontvangen heeft, kan u dat eveneens de dag zelf melden via het gratis nummer 0800 290 61

Vragen over producten aangekocht op de webshop: hbvlshop.be/contact

Voor alle andere vragen kan u onze klantenservice bellen op het nummer 011/49.46.00 (bij voorkeur tussen 13u en 16u) of chatten via www.hbvl.be/service (via chat is de klantenservice bereikbaar tot 20u).