Het per ongeluk juiste antwoord van Philippe Geubels in ‘De Slimste Mens’

Philippe Geubels en Bart Hollanders hebben donderdagavond het gezelschap gekregen van Bazart-frontman Mathieu Terryn in ‘De slimste mens ter wereld’. Voor Hollanders werd het een moeilijke avond. Elke week gaat hij één keer naar de frituur, maar wij vermoeden dat de vuurvreter niet meteen een snack is die hij met veel plezier zal bestellen in de toekomst.