David Goffin wint vlot openingswedstrijd in Saoedi-Arabië en plaatst zich voor halve finale Diriyah Tennis Cup

David Goffin (ATP 11) heeft zich donderdagavond in Saoedi-Arabië vlot geplaatst voor de halve finales van de Diriyah Tennis Cup, een exhibitietoernooi met een dotatie van drie miljoen dollar waarin acht tennissers, onder wie zes uit de top twintig, het tegen elkaar opnemen.

Onze landgenoot rekende in zijn openingswedstrijd vlot in twee sets (6-2 en 6-4) af met de Fransman Lucas Pouille (ATP 22). In de halve finales treft Goffin de Rus Daniil Medvedev, de nummer vijf van de wereld en de hoogst geplaatste speler in Al-Diriyah. Medvedev haalde het in zijn kwartfinale met 6-3 en 6-1 van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 35).

“Ik ben erg tevreden”

“Ik ben erg tevreden met mijn wedstrijd”, bekende Goffin na afloop. “Ik denk dat ik een goed niveau gehaald heb, mijn opslag zat goed. Het is altijd mooi te beginnen met een zege en nu kijk ik uit naar de halve finale tegen Medvedev. Dat is de nummer vijf van de wereld, die een uitstekend jaar achter de rug heeft. Op Wimbledon heb ik hem geklopt en vervolgens in Cincinnati was hij de beste. Het verschil was nooit groot.”