Britten naar stembus voor “belangrijkste verkiezing in een mensenleven”

De Britten zijn nog maar eens naar de stembus gesloft. Voor de vierde keer in evenveel jaren, als je het Brexitreferendum meetelt. En toch. Ondanks de kiesmoeheid lijkt het erop dat ze massaal zijn opgedaagd. De mantra dat het de belangrijkste verkiezingen in een generatie zijn, en de hoop dat het nu eindelijk eens afgelopen is met die Brexit, hebben hun werk gedaan. Nu de volgende regering nog.