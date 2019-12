Anderlecht schrijft opvallende open brief aan fans

In een open brief richt RSC Anderlecht zich donderdagavond tot zijn achterban, om meer uitleg te geven over het project dat vorige zomer gelanceerd werd na de komst van Vincent Kompany. “We hebben een plan om RSC Anderlecht op drie jaar tijd weer naar de top te brengen”, zo klinkt het daarin. Aan de fans wordt dus geduld gevraagd.