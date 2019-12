School van verongelukte Celio (11) deelt emotionele boodschap en video

“Je was een fiere grote broer, een durver en een doorzetter”, schrijft de basisschool van het Sint-Jozefcollege in Aalst op Facebook. Het zijn slechts enkele van de vele positieve woorden over Celio, de elfjarige jongen die om het leven kwam na een ongeluk met een vrachtwagen.

Woensdag omstreeks 8 uur ’s ochtends sloeg het noodlot toe aan de parking van zetmeel- en glucoseproducent Tereos Syral in Aalst: onderweg naar school belandde de elfjarige Celio er onder de wielen van een vrachtwagen die de parking op wilde rijden. Hij overleefde de klap niet.

Zijn school, Basisschool Sint-Jozefcollege, brengt nu hulde aan het jongetje op Facebook. Dat doen ze met een emotionele boodschap en een video vol foto’s.

“Je moet het maar doen, als jongen van 11”

“Je moet eens weten wat hier intussen allemaal over jou verteld is. Van Yo dolle druiven, come to chilly’s snappen wij niks. Maar jij deed er iedereen om lachen en dat maakte jou zo’n fantastisch kind”, klinkt het onder meer in de brief van de school. “Eerst de ander, dan pas jij. Naar nieuwe kinderen op de speelplaats toestappen en zeggen: Ik wil wel jouw vriend zijn’ Je moet het maar doen, als jongen van 11.”

